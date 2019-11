БК Бруклин представил уникальную форму на новый сезон

Бруклин Нетс в социальных сетях анонсировали выпуск новой формы на текущий сезон.

Обновленный комплект был вдохновлен легендарным нью-йорским рэпером и выходцем из Бруклина The Notorious B.I.G.

Кристофер Уоллес вырос в районе Бедфорд-Стайвесант, также известном как Bed-Stuy. Соответсвующую надпись Нетс поместили на лицевую сторону новых маек.

BREAKING THEM OUT: Next Friday. Celtics vs. Nets.



ON SALE: Tomorrow | Exclusively in the Team Store at @barclayscenter pic.twitter.com/v8wi9M07YI