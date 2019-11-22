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БК Бруклин представил уникальную форму на новый сезон

БК Бруклин представил уникальную форму на новый сезон
12:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Нетс почтили память убитого в 1997 году The Notorious B.I.G.

Бруклин Нетс в социальных сетях анонсировали выпуск новой формы на текущий сезон.

Обновленный комплект был вдохновлен легендарным нью-йорским рэпером и выходцем из Бруклина The Notorious B.I.G.

Кристофер Уоллес вырос в районе Бедфорд-Стайвесант, также известном как Bed-Stuy. Соответсвующую надпись Нетс поместили на лицевую сторону новых маек.

На сегодняшний день Бруклин занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами в 14 стартовых матчах регулярного чемпионата.

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Баскетбол, НБА, БК Бруклин, Новости баскетбола.
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