Впечатляет: Дончичу покорился очередной рекорд в NBA

Новости спорта:Лука Дончич установил впечатляющий новый рекорд в чемпионате НБА.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич установил впечатляющий новый рекорд в чемпионате НБА.

20-летний словенец стал самым молодым баскетболистом в истории Ассоциации, которому удалось набрать 30 и больше очков, а также отдать 10 и больше результативных передач, в трех матчах кряду.

Всего Дончич принял участие в 14 матчах Маверикс в нынешнем сезоне, в среднем за матч набирая 29,9 очка и отдавая 9,4 передачи.

Двумя днями ранее Лука установил другой рекорд НБА, оформив трипл-дабл за 26 минут за площадке.

Маверикс с Дончичем на сегодншний день занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.