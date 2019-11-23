Результаты матчей НБА за 22.11.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в НБА,

Вот и прошел месяц спустя старта сезона в сильнейшей лиге мира. За это время мы увидели множество сенсаций, скандалов, ссор игроков, потрясающих бросков. Было подобное и в этот вечер.

"Вашингтон" - "Шарлотт" 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)

Хозяева благодаря стараниям Брэдли Била одержали победу и несмотря на то, что их записывали в главные аутсайдеры востока находятся в одно победе от плей-офф.

"Детройт" - "Атланта" 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Украинское дерби завершилось в пользу Святослава Михайлюка, его Детройт не заметил на своем паркете Атланту.

Алексей отыграл на паркете 16 минут и набрал 12 очков, 3 подбора, 1 передачу и 1 блокшот.

Михайлюк набрал 5 очков и отдал 4 передачи при 2 перехватах за 32 минуты на паркете.

"Оклахома" - "Лейкерс" 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)

Лейкерс продолжают добывать победы одна за одной. Теперь "озерные" с показателем 13-2 лидеры всей лиги.

"Даллас" - "Кливленд" 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30)

Лука Донич и компания просто в одну калитку вынесли гостей из Кливленда. 20-летний словенец продолжает бить рекорды.

"Клипперс" - "Хьюстон" 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)

Центральным матчем было баттл между двумя представителями ЗАпадной конференции, которые летом заметно усилились. Победа осталась на стороне хозяев, которые вырвали её благодаря баззару Кавая Леонарда.