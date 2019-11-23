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На матче НБА произошла эвакуация

На матче НБА произошла эвакуация
18:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юты» произошла эвакуация.

Ранним утром 23 ноября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 113:109.

Сразу после матча на «Энерджи Солюшн-арене» произошла неприятная ситуация. Команды в полном составе, с тренерским штабом и другим персоналом, а также журналисты и сотрудники спортивного комплекса были эвакуированы. Причиной послужил подозрительный свёрток, обнаруженный в зале, сообщает ESPN.

Позже оказалось, что в нём находится набор инструментов. После этого допуск на арену был снова открыт.

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Напомним, после проигрыша в матче с «Ютой Джаз» финалист минувшего сезона «Голден Стэйт Уоррирорз» остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции и всей лиги.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, БК Юта Джаз.
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