На матче НБА произошла эвакуация

Новости спорта:После матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на арене «Юты» произошла эвакуация.

Ранним утром 23 ноября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 113:109.

Сразу после матча на «Энерджи Солюшн-арене» произошла неприятная ситуация. Команды в полном составе, с тренерским штабом и другим персоналом, а также журналисты и сотрудники спортивного комплекса были эвакуированы. Причиной послужил подозрительный свёрток, обнаруженный в зале, сообщает ESPN.

Позже оказалось, что в нём находится набор инструментов. После этого допуск на арену был снова открыт.

Напомним, после проигрыша в матче с «Ютой Джаз» финалист минувшего сезона «Голден Стэйт Уоррирорз» остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции и всей лиги.