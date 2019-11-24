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Определились четвертьфиналисты Кубка Украины

Определились четвертьфиналисты Кубка Украины
18:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Житомир, Киев-Баскет и Химик вышли в 1/4 финала Кубка Украины.

Сегодня состоялись завершающие матчи 1/8 финала Кубка Украины, которые определили последних участников будущего четвертьфинала. В следующий этап вышли Житомир, Киев-Баскет и Химик.

В Житомире дубль Химика, как и в первом матче, наколотил 81 очко. Отметим и ударную первую четверть, которая закончилась победой южненцов со счетом 33:18. Но житомирский клуб сумел забрать остальные три четверти, поэтому закономерно отпраздновал победу 95:81.

Киев-Баскет в первом матче с Черкасскими Мавпами заимел хорошее преимущество в 18 очков. Поэтому черкасчанам было достаточно сложно добиться успеха в сегодняшней встрече. Киевский клуб перед завершающей четвертью вел с разницей в одно очко, но последняя 10-минутка не стала проблемой для хозяев — 81:71 победа Киев-Баскет.

Южненский Химик во второй раз подряд разгромил Днепр, не оставив шансов своему сопернику. Уже после первой четверти хозяева вели с разницей в 20 очков. По ходу матча Химик все больше наращивал преимущество и финальная сирена зафиксировала второй разгром в матче этих команд — 123:68.

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Ранее в 1/4 финала вышли МБК Николаев, БК Запорожье, БК Одесса, БК Днепр и Тернополь-ТНЭУ.

Кубок Украины. 1/8 финала. Ответные матчи

Житомир — Химик-2 — 95:81 (18:33, 28:16, 25:18 24:14)

Ж: Болоценко (28).

Х-2: Головчик (18).

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы — 81:71 (23:18, 12:13, 17:20, 29:20)

К-Б: Шеферд (19).

ЧМ: Беликов (16).

Химик — Днепр-2 — 123:68 (40:20, 27:17, 26:21, 30:10)

Х: Войналович (20).

Д-2: Сорочан (22).

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Все по теме:

БК Черкасские мавпы, Кубок Украины, ФБУ, Новости спорта, БК Киев-Баскет.
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