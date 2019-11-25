Рядом с легендами: Дончич продолжает бить рекорды в NBA

Новости спорта:Лука Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и больше очков, а также отдать 10 и больше результативных передач.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич стал четвертым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30 и больше очков, а также отдать 10 и больше результативных передач в четырех матчах подряд.

Ранее подобное достижение покорялось Майклу Джордану, Джеймсу Хардену (трижды) и Расселу Уэстбруку.

Сегодня Дончич набрал 41 очко и отдал 10 передач в победном матче Далласа против Хьюстона (137:123). На прошлой неделе 20-летний словенец стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал больше 30 очков и сделал больше 10 ассистов в трех матчах Ассоциации кряду.

Даллас занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, в следующем матче Маверикс сыграют с Клипперс.