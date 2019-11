Капитан сборной Украины продолжит карьеру в Японии

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов продолжит карьеру в Японии, где он подписал контракт с клубом «Финикс».

Об этом сообщил агент игрока, однако информации о сроках контракта нет.

One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 23 ноября 2019 г.