Украинский баскетболист получил тяжелую травму

Защитник Запорожья Андрей Кожемякин не сыграет до конца нынешнего года, о чем рассказал главный тренер команды Валерий Плеханов.
«Нам очень нужно было усиление. Особенно после того, как у Андрея Кожемякина случился рецидив травмы. Ему сделали операцию, теперь мы ждем его возвращения после Нового года», — цитирует Плеханова сайт Федерации баскетбола Украины.
В нынешнем сезоне Кожемякин сыграл в 9 матчах Суперлиги, в среднем за встречу набирая 6,4 очка.
Напомним, ранее Запорожье объявило о подписании контракта с центровым Киев-Баскета Максимом Сандулом.
На сегодняшний день коллектив Плеханова занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги.