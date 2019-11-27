Украинский баскетболист получил тяжелую травму

Новости спорта:Баскетболист "Запорожья" Андрей Кожемякин не сыграет до конца нынешнего года

Защитник Запорожья Андрей Кожемякин не сыграет до конца нынешнего года, о чем рассказал главный тренер команды Валерий Плеханов.

«Нам очень нужно было усиление. Особенно после того, как у Андрея Кожемякина случился рецидив травмы. Ему сделали операцию, теперь мы ждем его возвращения после Нового года», — цитирует Плеханова сайт Федерации баскетбола Украины.

В нынешнем сезоне Кожемякин сыграл в 9 матчах Суперлиги, в среднем за встречу набирая 6,4 очка.

Напомним, ранее Запорожье объявило о подписании контракта с центровым Киев-Баскета Максимом Сандулом.

На сегодняшний день коллектив Плеханова занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги.