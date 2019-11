Лидер Милуоки Бакс готов вернуться на паркет в матче NBA

Форвард Милуоки Бакс Крис Миддлтон объявил об окончании восстановления после повреждения бедра.

28-летний баскетболист готов выйти на площадку в завтрашней игре регулярного чемпионата против Атланта Хокс.

Миддлтон из-за повреждения не играл в семи предыдущих матчах Бакс. В нынешнем сезоне он сыграл в 10 матчах и в среднем за поединок набирал 18,5 очка.

“I’m gonna go tomorrow.”@Khris22m confirms his return is set for tomorrow night at @FiservForum.#FearTheDeer pic.twitter.com/yZCK3fLlzS