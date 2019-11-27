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Киев-Баскет в овертайме взял верх над Цмоки-Минск

Киев-Баскет в овертайме взял верх над Цмоки-Минск
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Киев-Баскет" обыграл "Цмоки Минск" в групповом турнире Кубка Европы ФИБА.

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" обыграл в Беларуси "Цмоки Минск" в овертайме поединка 6-го тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

"Киев-Баскет" нанес поражение "Цмоки Минск" со счетом 92:84 ОТ (11:14, 17:21, 23:18, 26:24, 15:7), сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Киев-Баскет вышел из группы с первого места. Киевляне сделали все от себя зависящее, чтобы помочь" Днепру" выйти из группы со второго места, но днепровцы дома проиграли болгарскому "Лукойл Левски" (61:83) и на этом прекратили борьбу в турнире.

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Турнирное положение в квартете F: "Киев-Баскет" - 10 очков, "Цмоки Минск" - 9, "Лукойл Левски" - 9, "Днепр" - 8.

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НБА, Суперлига, ФИБА, БК Киев-Баскет.
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