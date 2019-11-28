Киев-Баскет узнал соперников во втором раунде Кубка Европы ФИБА

Новости спорта:Киев-Баскет сыграет с Зволле, Кермендом и Вентспилсом во втором раунде Кубка Европы ФИБА.

Киев-Баскет узнал соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА. Команда Айнарса Багатскиса сыграет в группе K против Зволле (Нидерланды), Керменда (Венгрия) и Вентспилса (Латвия), сообщает официальный сайт турнира.

Группа K. Расписание матчей

11 декабря

Зволле — Киев-Баскет

18 декабря

Киев-Баскет — Керменд

8 января

Вентспилс — Киев-Баскет

22 января

Киев-Баскет — Зволле

29 января

Керменд — Киев-Баскет

5 февраля

Киев-Баскет — Вентспилс

Вчера Киев-Баскет в овертайме обыграл Цмоки-Минск (92:84) и занял первое место в группе F. Еще один представитель Украины Днепр не сумел выйти из группы.