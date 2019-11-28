Киев-Баскет узнал соперников во втором раунде Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет узнал соперников по второму раунду Кубка Европы ФИБА. Команда Айнарса Багатскиса сыграет в группе K против Зволле (Нидерланды), Керменда (Венгрия) и Вентспилса (Латвия), сообщает официальный сайт турнира.
Группа K. Расписание матчей
11 декабря
Зволле — Киев-Баскет
18 декабря
Киев-Баскет — Керменд
8 января
Вентспилс — Киев-Баскет
22 января
Киев-Баскет — Зволле
29 января
Керменд — Киев-Баскет
5 февраля
Киев-Баскет — Вентспилс
Вчера Киев-Баскет в овертайме обыграл Цмоки-Минск (92:84) и занял первое место в группе F. Еще один представитель Украины Днепр не сумел выйти из группы.