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Суперлига. Николаев легко разгромил Запорожье

Суперлига. Николаев легко разгромил Запорожье
10:06 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта:Матч "Николаева" и "Запорожья" стал первым в чемпионате Украины за 18 дней.

Матч «Николаева» и «Запорожья» стал первым в чемпионате Украины за 18 дней, поскольку Суперлига брала паузу на матчи 1/8 финала Кубка Украины, где и команда Виталия Черния, и коллектив Валерия Плеханова сумели пробиться в следующий раунд турнира.

«Николаев» хотел быстро взять игру под контроль и повел с разницей в семь очков уже на старте встречи, но гости сумели сравнять счет и даже выйти вперед. Впрочем, первая четверть все же осталась за хозяевами, которые в следующей 10-минутке уже вели с разницей в 14 очков. Впрочем, «Запорожье» немного сократило отставание перед большим перерывом.

В середине третьей четверти команда Плеханова выдала ударный отрезок, благодаря которому приблизилась к сопернику на расстояние лишь 5 очков. Но это был максимум «Запорожья» во второй половине встречи. Дальше «Николаев» только наращивал преимущество и, в итоге, сумел взять реванш за поражение на старте сезона.

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Самым результативным игроком поединка стал новичок «Николаева» Квентин Петерсон, который набрал 37 очков.

Следующий матч «корабелы» проведут дома против лидеров чемпионата «Прометея», тогда как «Запорожье» после трех поражений кряду примет у себя «Днепр».

Напомним, команда Дениса Журавлева приедет на арену «Юность» в скверном настроении, поскольку упустила шанс выйти во второй раунд Кубка Европы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Запорожье» 96:81 (27:22, 23:18, 22:22, 24:19)

«Николаев»: Зотов (3 + 4 передачи + 4 потери), Питерсон (37 + 8 подборов + 5 передач), Луценко (20), Онуфриев (14 + 5 подборов), Бристол (0 + 6 подборов) — старт; Хохоник (4 + 3 передачи), Давидюк, Приймак (8 + 7 подборов), Адедиран (10 + 6 подборов).

«Запорожье»: Сталлворт (17 + 5 передач), Рэндольф (21 + 5 подборов), Мироненко (7), Шевченко (12 + 5 подборов), Симмонс (11 + 6 подборов + 4 потери + 3 блок-шота) — старт; Липовцев, Титов (10), Немцу, Михеев, Сандул (3 + 7 подборов).

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Суперлига, Новости баскетбола, БК Николаев, БК Запорожье.
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