Суперлига. Николаев легко разгромил Запорожье

Новости спорта:Матч "Николаева" и "Запорожья" стал первым в чемпионате Украины за 18 дней.

Матч «Николаева» и «Запорожья» стал первым в чемпионате Украины за 18 дней, поскольку Суперлига брала паузу на матчи 1/8 финала Кубка Украины, где и команда Виталия Черния, и коллектив Валерия Плеханова сумели пробиться в следующий раунд турнира.

«Николаев» хотел быстро взять игру под контроль и повел с разницей в семь очков уже на старте встречи, но гости сумели сравнять счет и даже выйти вперед. Впрочем, первая четверть все же осталась за хозяевами, которые в следующей 10-минутке уже вели с разницей в 14 очков. Впрочем, «Запорожье» немного сократило отставание перед большим перерывом.

В середине третьей четверти команда Плеханова выдала ударный отрезок, благодаря которому приблизилась к сопернику на расстояние лишь 5 очков. Но это был максимум «Запорожья» во второй половине встречи. Дальше «Николаев» только наращивал преимущество и, в итоге, сумел взять реванш за поражение на старте сезона.

Самым результативным игроком поединка стал новичок «Николаева» Квентин Петерсон, который набрал 37 очков.

Следующий матч «корабелы» проведут дома против лидеров чемпионата «Прометея», тогда как «Запорожье» после трех поражений кряду примет у себя «Днепр».

Напомним, команда Дениса Журавлева приедет на арену «Юность» в скверном настроении, поскольку упустила шанс выйти во второй раунд Кубка Европы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Запорожье» 96:81 (27:22, 23:18, 22:22, 24:19)

«Николаев»: Зотов (3 + 4 передачи + 4 потери), Питерсон (37 + 8 подборов + 5 передач), Луценко (20), Онуфриев (14 + 5 подборов), Бристол (0 + 6 подборов) — старт; Хохоник (4 + 3 передачи), Давидюк, Приймак (8 + 7 подборов), Адедиран (10 + 6 подборов).

«Запорожье»: Сталлворт (17 + 5 передач), Рэндольф (21 + 5 подборов), Мироненко (7), Шевченко (12 + 5 подборов), Симмонс (11 + 6 подборов + 4 потери + 3 блок-шота) — старт; Липовцев, Титов (10), Немцу, Михеев, Сандул (3 + 7 подборов).