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33 тысячи: новый рекорд Леброна Джеймса

33 тысячи: новый рекорд Леброна Джеймса
11:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Леброн Джеймс стал 4-м игроком в истории НБА, набравшим 33 тысячи очков.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал четвёртым игроком в истории лиги, который преодолел отметку в 33 тыс. очков. «Лейкерс» на выезде победили «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 114:110, а Джеймс набрал 29 очков.

Впереди 34-летнего Леброна по этому показателю трое игроков. На первой строчке располагается шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, который набрал 38 387 очков за карьеру. Второе место занимает Карл Мэлоун, на счету которого 36 928 очков, а замыкает тройку пятикратный чемпион ассоциации Коби Брайант, у которого 33 643 очка.

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Джеймс, которого на драфте 2003 года выбрали под первым номером, — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости спорта.
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