Отличный матч Леня, Михайлюк продолжает забивать дальние (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень стал одним из лучшим в составе своей команды.

Украине Святослав Михайлюк получил свое время в очередном матча НБА.

Детройт Пистонз (6-13) — Шарлотт Хорнетс (8-12) 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)

Детройт: Роуз (23), Кеннард (21), Гриффин (17), Драммонд (15 + 19 подборов),

Шарлотт: Вашингтон (26), Розье (23), Грэм (16), Бриджес (16), Бийомбо (13)

Сви за 15 минут на паркете набрал три очка, забив один дальний из трех попыток. В актив можно записать два подбора и две передачи. Из негативных эпизодов, безусловно, 1 потеря и 2 фола. Сейчас у украинца 46% реализованных дальних , что позволяет ему идти в списке топ-снайперов лиги.

Индиана – Атланта 105:104 OT (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)

Не удачным с командной точки зрения вышел матч и для Алексея Леня, его Атланта уступила Индиане. Сам Лень отыграл полчаса, набрал 15 очков и совсем немного не дотягнул до дабл-дабла, собрав 9 подборов. К слову, в прошлом матче украинец вообще не получил игрового времени.

Сейчас обе франшизы с украинцами в составе не входят в топ-8 команд в своей конференции.