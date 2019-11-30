Клуб Суперлиги подпишет американского защитника

Новости спорта:Аутсайдер чемпионата Украины нашел усиление в Англии.

Дебютанты Суперлиги Пари-Матч “Харьковские Соколы” подпишут американского легионера. Как стало известно basket.com.ua, к команде присоединится защитник Деандре Бернетт (25 лет, 192 см).

В минувшем сезоне Бернетт выступал в составе “Лестер Райдерс” в Британской баскетбольной лиге.

В 11 матчах регулярного чемпионата защитник приносил своей команде 16.0 очка, делал 3.6 передачи и 3.2 подбора за 29.2 минуты на площадке.

Бернетт является выпускником университета “Оле Мисс”. В свой выпускной сезон (17/18) защитник набирал 13.6 очка, делал 3.9 передачи и 2.0 подбора, проводя по 28.3 минуты в 31 игре чемпионата NCAA.