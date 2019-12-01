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Харден повторил достижение Майкла Джордана 60+ (Видео)

Харден повторил достижение Майкла Джордана 60+ (Видео)
10:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден повторил достижение легендарного Майкла Джордана.

В матче с «Атлантой Хоукс» (158:111) Харден набрал 60 очков. Это был его четвёртый матч в карьере в НБА, в котором он набрал 60 или более очков, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бен Голливер.

В активе Джордана также четыре поединка в НБА с показателями 60+.Наибольшее количество матчей за всю историю НБА, в котором игроком преодолевалась отметка в 60 и более очков, провёл Уилт Чемберлен — 32. Второе место в этом рейтинге занимает ещё одна легенда НБА, экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

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Что касается Хардена, то его личный рекорд результативности составляет 61 балл. В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 19 матчах, набирая в них 38,9 очка и совершая 7,8 передачи в среднем.

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Баскетбол, НБА, Майкл Джордан, Джеймс Харден.
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