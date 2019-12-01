Алексей Лень набрал 12 очков, но не спас свою команду от разгрома (Видео)

Новости спорта:Украинец провел неплохой матч , в отличии от своей команды.

В очередном матче регулярного сезона НБА Хьюстон принимал Атланту, за которую выступает игрок сборной Украины Алексей Лень.

“Хьюстон” – “Атланта” 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38)

“Хьюстон”: Харден (60 + 8 передач - 5 потерь), МакЛемор (24 + 13 подборов), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 8 передач), Такер (10 + 7 подборов), Чендлер (2) - старт; Кларк (3), Сефолоша (7), Хартенштейн (7), Клемонс (16), Риверс (14)

“Атланта”: Янг (37 + 7 передач), Хантер (14), Паркер (11), Джонс (8), Крэбб (6) - старт; Фернанду (6), Парсонс (3), 1 подбор (в защите), 3 фола, 1 потеря, -8 +\-), Бембри (5), Уоллес (5), Картер (4), Тернер (0)

Алексей Лень провел на паркете 15 минут, за которые набрал 12 очков (6/7 двухочковых). Главным героем матча стал лидер Рокетс Джеймс Харден.

"Борода" забросли в кольцо Хоукс 60 очков и повторил достижение Майкла Джордана по матчам 60+ очками. Это поражение оставило команду Алексея на предпоследнем месте Восточной конференции.