Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Моуринью с Тоттенхэмом опять одержал победу со счетом 3:2 (Видео)
Моуринью с Тоттенхэмом опять одержал победу со счетом 3:2 (Видео)
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя
Беспутин - Бутаев. Видео чемпионского боя

Алексей Лень набрал 12 очков, но не спас свою команду от разгрома (Видео)

Алексей Лень набрал 12 очков, но не спас свою команду от разгрома (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Украинец провел неплохой матч , в отличии от своей команды.

В очередном матче регулярного сезона НБА Хьюстон принимал Атланту, за которую выступает игрок сборной Украины Алексей Лень.

“Хьюстон” – “Атланта” 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38)

“Хьюстон”: Харден (60 + 8 передач - 5 потерь), МакЛемор (24 + 13 подборов), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 8 передач), Такер (10 + 7 подборов), Чендлер (2) - старт; Кларк (3), Сефолоша (7), Хартенштейн (7), Клемонс (16), Риверс (14)

“Атланта”: Янг (37 + 7 передач), Хантер (14), Паркер (11), Джонс (8), Крэбб (6) - старт; Фернанду (6), Парсонс (3), 1 подбор (в защите), 3 фола, 1 потеря, -8 +\-), Бембри (5), Уоллес (5), Картер (4), Тернер (0)

Алексей Лень провел на паркете 15 минут, за которые набрал 12 очков (6/7 двухочковых). Главным героем матча стал лидер Рокетс Джеймс Харден.

"Борода" забросли в кольцо Хоукс 60 очков и повторил достижение Майкла Джордана по матчам 60+ очками. Это поражение оставило команду Алексея на предпоследнем месте Восточной конференции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хьюстон, НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Атланта Зоукс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это группа смерти": Лев о результатах жеребьевки Евро-2020
02 Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
03 Китаец Чжилей избил украинца Руденко в титульном бою (Видео)
04 Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020
05 Сборная Украины по футболу сыграет с Францией и Польшей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь