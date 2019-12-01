Киев-Баскет в драматическом матче обыграл Днепр

Новости спорта:Благодаря точному трехочковому Петрова на последней секунде Киев-Баскет сумел обыграть одного из главных конкурентов.

Днепр, потеряв шансы на проход в следующую стадию Кубка ФИБА, может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.

В пятницу, 29 ноября, они уверенно обыграли Черкасские Мавпы, а сегодня, 1 декабря, принимали Киев-Баскет.

Днепр — Киев-Баскет 75:78 (20:17, 23:24, 12:17, 20:20)

Днепр: Дугат (4 + 9 передач), Закурдаев (7), Глебов (6), Тимофеенко (11 + 5 подборов), Корниенко (13 + 11 подборов) — старт; Чумаков, Шундель (10), Санон (16 + 9 подборов), Фесенко (8).

Главный тренер: Денис Журавлев

Киев-Баскет: Шепард (9 + 7 подборов + 6 передач), Близнюк (15 + 4 подбора + 3 перехвата), Крутоус (2), Петров (20 + 8 подборов + 4 передачи), Коренюк (10 + 5 подборов) — старт; Кондраков (6), Хилл (9 + 6 подборов), Павлов (2), Пустозвонов, Эдвин (5 + 5 подборов).

Главный тренер: Айнарс Багатскис

Первая половина осталась за хозяевами, но во второй лучше были киевляне. Все решилось на последней секунде, когда дальний Вячеслава Петрова принес гостям победу.

Именно Вячеслав стал лучшим в составе киевского клуба, он набрал 20 очков и добавил к ним 8 подборов. У хозяев лучшим стал Иисуф Санон, к 16 очкам ему удалось добавить 9 подборов.