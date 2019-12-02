Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА

Новости спорта:Украинский баскетболист показал отличную результативность против Сперс.

Атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио Сперс" (132:98) набрал 13 очков (3/3 двухочковых, 2/3 трехочковых, 1/2 штрафных) и 2 подбора за 22 минуты пребывания на площадке.

Михайлюк показал лучшую результативность за карьеру в НБА.

Ранее Михайлюк дважды набирал по 12 очков: в качестве игрока "Лейкерс" в декабре прошлого года в матче против "Шарлотт" и в форме "Пистонс" в игре с "Орландо" в конце ноября этого года.

К слову, показатель плюс-минус у Святослава составил "+30", лучше только у того же Вуда "+32". Блейк Гриффин показал всего "+4", а у Андре Драммонда и вовсе "+2".