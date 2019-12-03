Лень результативной игрой помог Атланте обыграть Голден Стэйт (Видео)

Новости спорта:Украинский баскетболист Алекс Лень набрал 11 очков в матче НБА.

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь помог своей команде победить Голден Стэйт Уорриорс (104:79), заработав 11 очков по ходу встречи.

Всего он провел на площадке чуть более 17 минут, за которые также заработал 4 подбора. Лэнь реализовал 5 из 7 бросков с игры.

Это лишь пятая победа Хокс в чемпионате, команда поднялась на предпоследнее место турнирной таблицы Восточной конференции, обойдя Нью-Йорк Никс. Голден Стэйт занимает последнее место на Западе.

В следующей игре команда Лэня 5 декабря встретится с Бруклин Нетс.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (5-16) — Голден Стэйт Уорриорс (4-18) 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)

Атланта: Янг (24), Хантер (18), Джонс (16), Лэнь (11 + 4 подбора)

Голден Стэйт: Пашалл (24), Беркс (15), Спеллмен (10), Боуман (10)