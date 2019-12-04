Михайлюк продолжает феерить в NBA ( Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк заработал 15 очков в игре регулярного чемпионата НБА между Детройт Пистонз и Кливленд Кавальерс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк заработал 15 очков в игре регулярного чемпионата НБА между Детройт Пистонз и Кливленд Кавальерс (127:94).

Всего на паркете украинец провел почти 26 минут, за которые также успел отличиться 2 подборами и 4 передачами.

Свят стал третьим по результативности игроком Детройта и четвертым во всей игре — он реализовал 5 из 11 бросков с игры.

Пистонз не заметили сопротивления Кавальерс, выиграв в каждой из четвертей. Поршни находятся на 9 месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Обзор матча:

В следующей игре Детройт 5 декабря встретится против Милуоки Бакс.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс (5-15) — Детройт Пистонз (8-13) 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

Кливленд: Секстон (22), Портер (12), Осман (10), Томпсон (10 + 14 подборов), Кларксон (10)

Детройт: Гриффин (24), Драммонд (17 + 14 подборов), Михайлюк (15 + 2 подбора + 4 передачи), Гэллоуэй (14), Моррис (12), Роуз (12)