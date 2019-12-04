Дончич повторил уникальный рекорд ЛеБрона

Новости спорта:Словенец набрал больше 600 очков в первых 20 матчах сезона.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич повторил рекорд ЛеБрона Джеймса по итогам сегодняшнего матча регулярного чемпионата против Нью-Орлеан Пеликанс (118:97).

Словенец стал вторым баскетболистом младше 21 года, который набрал больше 600 очков по итогам первых 20 матчей сезона.

ЛеБрону удалось показать такую результативность в сезоне 2005/2006. Оба баскетболиста набрали одинаковое количество очков — по 614 пунктов.

В ноябре Дончич повторил другое уникальное достижение Джеймса, оформив трип-дабл с 40 очками в возрасте младше 21 года.

Вчера стало известно, что Лука был признан лучшим игроком месяца в Западной конференции.