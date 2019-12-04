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Такого в НБА не было 11 лет: чем запомнится матч Хьюстон - Сан-Антонио

Такого в НБА не было 11 лет: чем запомнится матч Хьюстон - Сан-Антонио
15:07 Сегодня Телеграф Фото: НБА

Новости спорта:Даже в лучшей баскетбольной лиге мира бывают свои казусы.

В очередном матче регулярного чемпионата НБА состоялся интересный матч - Сан-Антонио принимали Хьюстон Рокетс.

При счете 89:102 в пользу гостей арбитры не засчитали чистый данк от Джеймса Хардена (Хьюстон).

Все бы ничего, но то ли этот случай, то ли нацеленность хозяев, а Сан-Антонио сумели отыграться и довести матч до овертайма. А затем Сперс вырвали победу в овертайме — 135:133.

НБА. Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» - «Хьюстон» - 135:133 ОТ

«Сан-Антонио»: Уокер - 28, Форбс - 25, Дерозан - 23, Гэй - 14, Уайт - 12, Миллз - 9, Лайлз - 7, Мюррей - 7, Пельтль - 6, Кэрролл - 2, Юбэнкс - 2.

«Хьюстон»: Харден - 50, Капела - 22, Риверс - 19, Уэстбрук - 19, Маклемор - 11, Такер - 10, Чендлер - 2.

Харден побил еще один рекорд НБА (Видео)

Хьюстон потребовал от НБА присудить им победу или же назначить переигровку последних 7 минут и 50 секунд.

Последняя переигровка в истории НБА состоялась в марте 2008 года, когда центрового Майами Шакила О’Нила ошибочно удалили с площадки.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, ФК Сан-Антонио, ФК Хьюстон.
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