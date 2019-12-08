Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все

Одесса в тяжелом матче одолела Киев-Баскет

Одесса в тяжелом матче одолела Киев-Баскет
21:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Одесса оказалась сильнее Киев-Баскета.

Одесса одержала выездную победу над Киев-Баскетом по итогам трех овертаймов.

После первых двух четвертей киевляне выигрывали с перевесом в 5 очков, но после перерыва Моряки смогли отыграться и перевели игру в дополнительное время.

Исход матча решился в третьем овертайме — Одесса победила с трехочковым преимуществом.

Химик подписал американца

Лучшим игроком встречи стал защитник одесситов Брюс Месси, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 7 передач. В составе Киев-Баскета лучшую результативность продемонстрировал Кейси Шеферд (25 очков).

После победы Одесса сравнялась по очкам с Киев-Баскетом — команды расположились на пятом и шестом местах соответственно. В следующем туре одесситы сыграют с Запорожьем, а киевляне сразятся с Черкасскими Мавпами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, БК Одесса, Айнарс Багатскис, БК Киев-Баскет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
02 Поветкин - Хантер: события боя
03 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
04 Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
05 Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь