Одесса в тяжелом матче одолела Киев-Баскет

Новости спорта:Одесса оказалась сильнее Киев-Баскета.

Одесса одержала выездную победу над Киев-Баскетом по итогам трех овертаймов.

После первых двух четвертей киевляне выигрывали с перевесом в 5 очков, но после перерыва Моряки смогли отыграться и перевели игру в дополнительное время.

Исход матча решился в третьем овертайме — Одесса победила с трехочковым преимуществом.

Лучшим игроком встречи стал защитник одесситов Брюс Месси, на счету которого 34 очка, 9 подборов и 7 передач. В составе Киев-Баскета лучшую результативность продемонстрировал Кейси Шеферд (25 очков).

После победы Одесса сравнялась по очкам с Киев-Баскетом — команды расположились на пятом и шестом местах соответственно. В следующем туре одесситы сыграют с Запорожьем, а киевляне сразятся с Черкасскими Мавпами.