Легенду НБА оштрафовали на крупную сумму

Новости спорта:Лидера Бостон Селтикс нулевых оштрафовали на турнире по UFC.

Легенда НБА Пол Пирс выплатит 100 тысяч долларов за перепалку с охранником во время турнира UFC 229, который прошел в октябре 2018 года.

Как сообщает TMZ Sports, чемпион НБА в составе «Селтикс» назвал «расистом» представителя службы безопасности арены в Лас-Вегасе, на котором и проходило мероприятие. Охранник по имени Кристофер Мостелло подал в суд на Пирса и утверждал, что тот нанес удар по его репутации.

Напомним, главным событием UFC 229 стал бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Российский боец тогда одержал победу удушающим приемо.

За свою карьеру НБА Пирс заработал более 200 миллионов долларов.