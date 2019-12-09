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Легенду НБА оштрафовали на крупную сумму

Легенду НБА оштрафовали на крупную сумму
21:35 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Лидера Бостон Селтикс нулевых оштрафовали на турнире по UFC.

Легенда НБА Пол Пирс выплатит 100 тысяч долларов за перепалку с охранником во время турнира UFC 229, который прошел в октябре 2018 года.

Как сообщает TMZ Sports, чемпион НБА в составе «Селтикс» назвал «расистом» представителя службы безопасности арены в Лас-Вегасе, на котором и проходило мероприятие. Охранник по имени Кристофер Мостелло подал в суд на Пирса и утверждал, что тот нанес удар по его репутации.

Напомним, главным событием UFC 229 стал бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Российский боец тогда одержал победу удушающим приемо.

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За свою карьеру НБА Пирс заработал более 200 миллионов долларов.

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Пол Пирс, Новости спорта, Новости баскетбола, Бостон Селтикс.
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