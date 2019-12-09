Лень - о матче против Шарлотт: Вышел на вторую половину более агрессивным

Новости спорта:Алексей Лень прокомментировал победу своей команды над "Шарлотт".

Украинский центровой «Атланты» Алексей Лень прокомментировал победу своей команды над «Шарлотт» (122:107) в матче регулярного чемпионата НБА, а также свое личное достижение в этой встрече – дабл-дабл (13 очков и 10 подборов).

- Чувствую себя отлично. Мы внесли много коррективов по сравнению с прошлой игрой, агрессивно и с большими усилиями действовали в защите. Мы отреагировали на прошлые неудачи. После перерыва уступали -2 очка, но внесли нужные изменения в нашу игру. Начали забивать открытые трехочковые. Тренер сказал, что нужно больше стараться. Все сражались, выигрывали подборы и забивали броски в нападении.

- В первой половине у тебя было 0 очков и 1 подборов. Ты закончил игру с 13 очками и 10 подборами. Это большое преображение. Что случилось?

- Я не был агрессивным в первой половине. Несколько раз мягко играл под кольцом. Вышел на вторую половину с целью быть более агрессивным, старался зарабатывать фолы, пусть даже это не всегда приводило к исполнению попыток с линии штрафных. Это принесло результат.

- Что ты думаешь об игре Винса Картера, который сегодня набрал 17 очков?

- Это невероятно. В 42 года он все еще исполняет степ-бэки и другие финты. Очень приятно за этим наблюдать. Когда он играет с такой энергией, все остальные тоже заряжаются от него.

- Ты сегодня переводил мяч со своей половины на чужую. Ты начал разыгрывать?

- Я работаю над этим. Тренер хочет, чтобы игроки чуть больше разыгрывали мяч, Наши защитники будут без мяча. Это может позволить создать хорошую ситуацию для броска.

- Трэй Янг набрал 30 очков и 9 передач. Это ожидаемо?

- Он великолепнл проводит весь сезон. Каждый раз, когда он набирает 30+ очков, у нас появляется шанс выиграть. Мы стараемся подстраховать его в защите.

- Что позитивного ты извлечешь из этой игры с прицелом на следующий выезд против «Майами»?

- Нам нужно продолжать играть усердно, играть жестко. Тогда у нас будут шансы на победу в каждой игре.