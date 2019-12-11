Лень активно провел матч НБА против Майами (Видео)

Новости спорта:Атланта Хокс не смогла обыграть Майами, уступив Хит в овертайме

В поединке регулярного чемпионата НБА Атланта Хокс не смогла обыграть Майами, уступив Хит в овертайме — 121:135.

Украинский центровой Атланты Алекс Лень набрал 9 очков по ходу игры, а также заработал 3 подбора и выполнил 1 передачу. Всего он провел на паркете 22 с лишним минуты.

По ходу игры украинец выполнил 6 бросков с игры, из которых 4 оказались точными.

Атланта находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, в следующей игре Ястребы сыграют завтра с Чикаго Буллз.

Обзор матча:

НБА. Регулярный сезон

Майами Хит (18-6) — Атланта Хокс (6-18) 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)

Майами: Нанн (36), Робинсон (34), Адебайо (30 + 11 подборов + 11 передач), Батлер (20 + 18 подборов + 10 передач)

Атланта: Хантер (28), Янг (21), Паркер (16), Реддиш (14), Картер (12), Лэнь (9 + 3 подбора + 1 передача)