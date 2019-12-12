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Киев-Баскет победно стартовал во втором раунде Кубка Европы FIBA (Фото, Видео)

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Киев-Баскет победно стартовал во втором раунде Кубка Европы FIBA (Фото, Видео)
08:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Киев-Баскет разгромил Зволле из Нидерландов в перовом матче второго раунда Кубка Европы FIBA.

Киев-Баскет обыграл Зволле в стартовом матче второго раунда Кубка Европы (77:68).

После ничьей в первой четверти вице-чемпиону Украины удалось уйти в отрыв во втором игровом отрезке, который гости завершили с преимуществом в 13 очков.

Лучшую результативность в составе киевлян показал американский защитник Кейси Шеферд, на счету которого 24 очка. Также больше десяти очков набрали Сергей Павлов (12) и Вячеслав Петров (11).

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В параллельном матче группы Вентспилс обыграл Керменд со счетом 96:76.

Полный матч:

Подопечные Айнарса Багатскиса в следующем матче соревнований примет Керменд в среду, 18 декабря.

Кубок Европы. Второй раунд. Первый матч

Зволле (Нидерланды) — Киев-Баскет (Украина) 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Киев-Баскет: Шеферд (24 + 5 подборов), Павлов (12 + 6 подборов), Петров (11 + 7 подборов), Близнюк (9 + 6 подборов)

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Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, БК Зволле.
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