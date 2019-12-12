Михайлюк в ТОП-10 игроков НБА по точности трехочковых

Новости спорта:Святослав Михайлюк попал в ТОП-10 баскетболистов НБА по точности трехочковых.

Защитник сборной Украины по баскетболу и американского клуба “Детройт Пистонс” Святослав Михайлюк попал в ТОП-10 игроков НБА по точности трехочковых с начала сезона.

Святослав Михайлюк за 324 минуты в 19-ти поединках НБА выполнил 63 броска из-за дуги, из которых попал в 29-ти. Это 46% реализации, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

С таким показателем украинский баскетболист занимает 8 место среди всех игроков НБА по точности трехочковых бросков с начала сезона.

Напомним, Святослав Михайлюк выступает в НБА второй сезон. Летом 2018 года после четырех сезонов в NCAA его выбрал на драфте “Лейкерс”, а в феврале 2019 года состоялся обмен в “Детройт”.