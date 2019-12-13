Николаев обыграл Соколов в матче Суперлиги

Новости спорта:В битве аутсайдеров сильнее оказались представители МБК Николаев.

Николаев в гостях обыграл Харьковских Соколов в матче регулярного сезона Суперлиги.

Корабелы выиграли первую четверть с разницей в 9 очков, но во второй десятиминутке хозяева площадки отыгрались. На большой перерыв команды ушли при преимуществе Соколов в два очка.

После перерыва на площадке была равная борьба. В концовке встречи Николаеву удалось вырвать победу — 100:98.

Отметим, что Соколы перед матчем с Николаевым потеряли одного из лидеров команды — американца Джина Тига. Центровой покинул клуб по личным причинам.

Харьковские Соколы остаются на последнем месте Суперлиги, добыв одну победу в 13 матчах. Николаев идет на предпоследней позиции.