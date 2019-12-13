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Николаев обыграл Соколов в матче Суперлиги

Николаев обыграл Соколов в матче Суперлиги
22:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:В битве аутсайдеров сильнее оказались представители МБК Николаев.

Николаев в гостях обыграл Харьковских Соколов в матче регулярного сезона Суперлиги.

Корабелы выиграли первую четверть с разницей в 9 очков, но во второй десятиминутке хозяева площадки отыгрались. На большой перерыв команды ушли при преимуществе Соколов в два очка.

После перерыва на площадке была равная борьба. В концовке встречи Николаеву удалось вырвать победу — 100:98.

Отметим, что Соколы перед матчем с Николаевым потеряли одного из лидеров команды — американца Джина Тига. Центровой покинул клуб по личным причинам.

Соколы накануне матча расторгли контракт с центровым

Харьковские Соколы остаются на последнем месте Суперлиги, добыв одну победу в 13 матчах. Николаев идет на предпоследней позиции.

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Николаев, Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, Соколы.
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