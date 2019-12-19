Драматическая победа Киев-Баскет в Кубке Европы: видео концовки

Новости спорта:Киев-Баскет на последних секундах вырвал вторую победу на втором этапе Кубка Европы

Киев-Баскет вырвал дома победу у венгерского Кёрменде во втором матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Решающим в поединке стала драматическая развязка на последней минуте.

Почти на протяжении всего игрового времени хозяева были впереди, но едва не упустили победу.

В следующем поединке Киев-Баскет сыграет 7 января на выезде против латвийского Вентспилса, который также одержал две победы.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Група K. 2 тур, 18 декабря

Киев-Баскет (Украина) – Керменд (Венгрия) – 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22)

Киев-Баскет: Павлов 18о + 6пд, Шеферд 17о + 5пр, Хилл 11о + 5пд, Пустозвонов 11, Близнюк 9, Коренюк 4о + 5пд, Эдвин 4, Петров 4, Крутоус 2

Керменд: Тейлор 22о + 9пд, Тернер 18о + 5пд + 6пр, Эдвардс 13о + 5пр, Ференц 12, Варнадо 9, Дурази 4, Токас, Немет, Кастрати