БК Майами в огне: уникальное достижение клуба НБА

Майами Хит — первая команда в истории НБА, в рамках одного сезона прервавшая две стартовых серии домашних побед из девяти и более игр.

Хит первыми в нынешней кампании обыграли на выезде действующих чемпионов Торонто Рэпторс (121:110) после того, как канадцы стартовали с девяти побед в девяти домашних играх.

В рамках сегодняшнего игрового дня Майами прервал аналогичную серию Филадельфия 76ерс, что растянулась на 14 домашних матчей подряд.

Хит занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА с 20 победами в 28 первых матчах регулярного чемпионата.

Per @EliasSports, the @MiamiHeat are the first team in a single season in NBA history to snap multiple 9-game home streaks to start a season.



They snapped the 76ers' 14-0 home start and the Raptors' 9-0 home start. pic.twitter.com/8CgeQF61zu