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Киев-Баскет нанес сокрушительное поражение Прометею

Киев-Баскет нанес сокрушительное поражение Прометею
19:50 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Прометей не сумел навязать борьбу Киев-Баскету.

Киев-Баскет на выезде обыграл Прометей со счетом 88:74.

Гости выиграли первую четверть с разницей в 9 очков. Во второй десятиминутке киевляне удержали преимущество.

После большого перерыва Киев-Баскет выиграл еще две четверти и добыл важную победу над лидером Суперлиги. Сегодняшнее поражение стало для Прометея третьим подряд в чемпионате Украины.

Химик обыграл Николаев

Киев-Баскет идет на 7-й позиции в Суперлиге, Прометей возглавляет турнирную таблицу.

Прометей — Киев-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

Прометей: Майерс (23 + 4 перехвата), Калпеппер (19 + 5 подборов + 3 перехвата + 5 потерь).

Киев-Баскет: Пустозвонов (14), Эдвин (14 + 6 подборов + 7 передач), Петров (13 + 5 подборов + 4 потери), Близнюк (12), Хилл (12 + 5 подборов + 3 перехвата).

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Суперлига, Прометей, ФБУ, Киев-Баскет.
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