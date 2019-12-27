Болельщики Киев-Баскет сделали обращение после матча с Днепром

Новости спорта:Фаны “Киев-Баскета” обратились к общественности из-за провокаций во время матча.

Болельщики киевского баскетбольного клуба “Киев-Баскет” обратились к общественности по поводу агрессивного поведения фанатов соперников во время вчерашнего матча против “Днепра”.

Болельщики “Киев-Баскета” в своем обращении в Instagram, в частности, отметили, что действия фанатов “Днепра” и “Будивельника” отбивают желание простых людей приходить на игру из-за отсутствия безопасности.

“Конфликт, на который шли фанаты “Днепра” совместно с фанатами “Будивельника” достиг своего апогея сегодня. Еще с начала сезона активные фанаты “Днепра” стали активно выступать против киевского клуба. В октябре на матче Кубка Европы ФИБА их фанаты уже устраивали провокации, вылавливая нас и срывая флаги.

Сегодня же в большом перерыве игры несколько отморозков из гостевого сектора устроили провокацию, сорвав наши флаги и устроив драку с нашими фанатами прямо в зале. Также у инвалидов был отобран флаг клуба.

...После игры, при абсолютном бездействии лиц, ответственных за игру, произошла стычка фанатов уже на улице. Гостевые фанаты напали на нас с колющими предметами, в результате чего несколько человек пострадали.

Мы обращаемся ко всем причастным к украинскому баскетболу. Это безобразие ставит на колени весь украинский баскетбол и отбивает желание простых людей приходить на игру из-за отсутствия безопасности, а также неадекватности отморозков”, - говорится в заявлении.

Видео матча:

Как сообщалось, 26 декабря в регулярном чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги “Киев-Баскет” уступил дома одному из лидеров чемпионата – “Днепру” со счетом 81:86. Лидирует в чемпионате “Прометей” - 25 очков (15 матчей). “Днепр” на 2 месте – 24 (13). “Химик” занимает 3 место – 23 (14).