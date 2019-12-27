Конкурент Михайлюка в Детройте получил серьезную травму

Новости спорта:Украинец сегодня достойно заменил партнера, набрав 12 очков в матче с Вашингтоном.

Защитник Детройт Пистонз Люк Кеннард пропустит две недели из-за повреждение коленного сустава, информирует The New York Times.

В нынешнем сезоне Кеннард провел 28 матчей, набирая 15,8 очков, совершая 3,5 подбора и отдавая 4,1 передачи в среднем за игру.

Конкурент Люка по позиции Святослав Михайлюк сегодня вышел в старте Детройта в матче против Вашингтон Уизардз. Украинец за 25 минут игрового времени набрал 12 очков, чем помог Поршням одержать убедительную победу (132:103).

В следующем матче регулярного чемпионата Детройт сыграет против Сан-Антонио Сперс.