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Конкурент Михайлюка в Детройте получил серьезную травму

Конкурент Михайлюка в Детройте получил серьезную травму
13:26 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинец сегодня достойно заменил партнера, набрав 12 очков в матче с Вашингтоном.

Защитник Детройт Пистонз Люк Кеннард пропустит две недели из-за повреждение коленного сустава, информирует The New York Times.

В нынешнем сезоне Кеннард провел 28 матчей, набирая 15,8 очков, совершая 3,5 подбора и отдавая 4,1 передачи в среднем за игру.

Конкурент Люка по позиции Святослав Михайлюк сегодня вышел в старте Детройта в матче против Вашингтон Уизардз. Украинец за 25 минут игрового времени набрал 12 очков, чем помог Поршням одержать убедительную победу (132:103).

Михайлюк помог Детройту разгромить Вашингтон в NBA (Видео)

В следующем матче регулярного чемпионата Детройт сыграет против Сан-Антонио Сперс.

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Люк Кеннард.
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