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"Миру не хватает тебя": Харден обратился к Карри

"Миру не хватает тебя": Харден обратился к Карри
14:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джеймс Харден поделился мыслями о поражении от "Голден Стэйт Уорриорз".

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден поделился мыслями о поражении от "Голден Стэйт Уорриорз" и отметил, что баскетбольному миру не хватает лидеров калифорнийцев Стефена Карри и Клэя Томпсона.

"Мир и сама игра со всей очевидностью скучают по Карри и Томпсону. Игре их не хватает, их не хватает болельщикам. У нас получилась интересная, конкурентная встреча, и "Голден Стэйт" победили нас за счёт командного взаимодействия. Нам необходимо перегруппироваться", — приводит слова Хардена NBC Sports.

Напомним, Клэй Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена во время финальной серии плей-офф 2019 года с "Торонто Рэпторс" и, вероятно, не появится на паркете в нынешнем сезоне.

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Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего чемпионата и пока далёк от возвращения в строй.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден, Стеф Карри.
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