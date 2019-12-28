Игрок сборной Украины пропустил игру с Милуоки

Новости спорта:

Центровой Атланта Хокс Алексей Лэнь не играл в матче регулярного чемпионата против Милуоки Бакс.

Атланта Хокс (6-26) — Милуоки Бакс (28-5) 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)

Хокс: Крэбб (20), Янг (12), Хертер (12), Рэддиш (11), Коллинз (9 + 16 подборов)

Бакс: Миддлтон (23), Брук Лопес (19), Ильсова (18 + 17 подборов), Робин Лопес (10), Дивинченцо (10), Коннотон (7 + 11 подборов)

Участие украинца изначально было под вопросом из-за повреждения голеностопа, которое Лэнь получил на неделе.

Хокс проиграли с разницей с 26 очков, несмотря на отсутствие на площадке лидера Милуоки Янниса Адетокумбо. Без грека лучшую результативность в составе Бакс показал форвард Крис Миддлтон с 23 очками.

Таким образом, Атланта потерпела девятое подряд поражение в регулярном чемпионате и идет последней в таблице Восточной конференции.