Игрок Детройт Пистонс: Михайлюк - отличный шутер

Новости спорта:Люк Кеннард похвалил Святослава Михайлюка.

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Люк Кеннард и главный тренер команды Дуэйн Кейси в интервью Detroit Free Press поделились мнением о прогрессе Святослава Михайлюка.

«Я всегда пытаюсь говорить с Михайлюком, чтобы научить его некоторым вещам. Он сосредоточен и сфокусирован. Михайлюк - хороший игрок. Он продолжит расти. Святослав - отличный шутер. Ему нужно больше бросать.

Я горжусь тем, что он каждый день приходит на тренировки с готовностью работать», - заявил Кеннард.

Третий лучший скорер «Пистонс» Кеннард (15,8 очков) из-за травмы колена выбыл из строя минимум на две недели, Михайлюк занял его место в стартовом составе.