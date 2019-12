Дончич побил впечатляющий рекорд Джордана в НБА

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич побил многолетний рекорд Майкла Джордана в НБА. 20-летний баскетболист стал самым молодым игроком, который набирал 30 очков и 15 передач более одного раза за сезон. Достижение Джордана держалось с сезона 1984/85 гг, сообщает официальный твиттер НБА.

At age 20, @luka7doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-PT, 15-AST games in a season... the previous youngest was Michael Jordan in 1984-85.



Relive those performances before the @dallasmavs visit Lakers tonight at 9:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/SGObEgh9i7