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Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)

Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
07:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: twitter

Новости спорта:Братья Холидэй вышли на площадку во время поединка "Нью-Орлеан" – "Индиана".

"Нью-Орлеан Пеликанс" на своей площадке обыграли "Индиана Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:98. В этой игре приняли участие сразу три брата Холидэй: Джуру в составе "Пеликанс", а Аарон и Джастин – в "Пейсерс". Они стали первыми тремя братьями в истории НБА, которые сыграли в одном матче.

Джуру помог "Нью-Орлеану" одержать победу, отметившись 20 очками и 7 передачами за 29 минут. Аарон добавил в копилку "Индианы" 25 очков за 33 минуты. Джастин очков не набрал, отыграв 27 минут.

Исторический момент отметили на Youtube-канале НБА:

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После игры братья обменялись игровыми майками.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Братья Холидэй.
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