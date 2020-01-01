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35 очков Хардена помогли Хьюстону разгромить Денвер

35 очков Хардена помогли Хьюстону разгромить Денвер
07:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс».

Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 35 очков. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 28 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, набравший 21 очко.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.

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«Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
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