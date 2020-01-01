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Защитник Уорриорз Расселл пропустил матч против Сперс

Защитник Уорриорз Расселл пропустил матч против Сперс
13:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Защитник Голден Стэйт Уорриорз Д’Анджело Расселл пропустил матч регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио Сперс (113:117 ОТ) из-за травмы левого плеча, сообщает ESPN.

Расселл получил повреждение в субботнем матче против Даллас Маверикс (121:141). Также защитник борется с вирусом, который поразил несколько игроков Уорриорз.

Также матч против Сперс из-за травм пропустили центровые Уилли Коли-Стайн и Кевон Луни.

В нынешнем сезоне Расселл в среднем за матч набирает 23,2 очка, делает 6,0 передачи и совершает 3,4 подбора.

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Уорриорз (9-26) идут на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции НБА. Следующий матч Голден Стэйт проведет в ночь со 2 на 3 января против Миннесоты Тимбервулвз.

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Баскетбол, НБА, Д’Анджело Расселл, Антонио Сперс.
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