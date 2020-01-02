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Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн
08:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Три недели назад он перенес кровоизлияние в мозг.

Бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн скончался сегодня в возрасте 77 лет после перенесенного кровоизлияния в мозг 3 недели назад. Об этом сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания на своей странице в Twitter.

Свою работу в НБА Стерн начал как внешний консультант, с 1978 года занимал должность главного консультанта, а в 1980 году стал исполнительным вице-президентом.

Должность комиссионера НБА Дэвид занимал с 1984 по 2014 год, после чего его сменил Адам Сильвер.

Во время руководства Стерна, было построено 28 новых арен, было создано 7 новых команд в НБА (Хорнетс, Тимбервулвз, Хит, Мэджик, Гриззлис, Рэпторс и Бобкэтс), состоялся переезд 5 команд (Клипперс, Кингз, Гриззлис, Хорнетс и Суперсоникс/Тандер), был утвержден дресс-код НБА.

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8 августа 2014 года Дэвид Стерн был введен в Баскетбольный Зал славы в качестве функционера, который сделал значительный вклад в развитие баскетбола. В 2016 году он стал также членом Зала славы ФИБА.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта, Дэвид Стерн.
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