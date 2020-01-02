Химик прекратил сотрудничество с легионером

Химик прекратил сотрудничество с форвардом команды Кристианом Джонсом, о чем сообщает официальный сайт клуба.
Расположение действующих чемпионов Украины американский легионер покинул в связи с семейными обстоятельствами.
В нынешнем сезоне Джонс помог команде Виталия Степановского в 4 матчах, в среднем набирая 12,5 очка за матч и совершая 5,5 подбора.
Напомним, что Кристиан становился чемпионом Украины в составе Химика по итогам прошлого сезона.
Химик на сегодняшний день занимает третье место в таблице Суперлиги, выиграв 9 из 14 стартовых матчей.
Сегодня также стало известно, что Запорожье рассталось с американским форвардом Дейонте Симмонсом.