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Украинец вошел в престижный рейтинг чемпионата Испании

Украинец вошел в престижный рейтинг чемпионата Испании
18:43 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Владимир Герун вошел в список самый полезных игроков года в чемпионате Испании.

Испанская лига ACB опубликовала рейтинг лучших игроков 2019 года в различных категориях статистики.

Центровой "Уникахи" Владимир Герун вошел в топ-7 самых эффективных баскетболистов года в чемпионате Испании. Герун присоединился к "Уникахе" в межсезонье, перейдя из "Бреогана".

Герун за год набрал в сумме 507 баллов эффективности. Украинского баскетболиста опережают разыгрывающий "Реала" Факундо Кампаццо, центровой "Тенерифе" Георги Шермадини, центровой "Реала" Вальтер Таварес, разыгрывающий "Реала" Николас Лапровиттола, центровой "Валенсии" Боян Дублевич и центровой "Барселоны" Анте Томич.

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За карьеру Герун играл в дубле Барселоны, за Бреоган, а этим летом перешел в Уникаху. 

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ФБУ, Владимир Герун, Новости басктебола, Уникаха.
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