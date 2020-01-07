Голден Стэйт попрощался со звездой НБА

Новости спорта:Франшиза освободила место для полноценного контракта Ли.

Голден Стэйт Уорриорс отчислили форварда Маркиза Крисса, сообщает EPSN.

Действующие финалисты НБА были вынуждены расстаться с Криссом, чтобы освободить место для полноценного контракта защитника Дэмиона Ли. Последний исчерпал количество дней, отведенных под НБА в двухстороннем контракте.

В нынешнем сезоне Крисс сыграл в 37 матчах Уорриорс, в среднем набирая 7,4 очка за матч при показателе в 5,4 подбора.

Маркиз был выбран Сакраменто под восьмым общим номером на драфте 2016 года и с тех пор поиграл за Финикс Санз, Кливленд Кавальерс и Хьюстон Рокетс.

В декабре также появилась информация, что Голден Стэйт готов обменять защитника Алека Беркса ради контрактов Ли и Кая Боумана.

Уорриорс на сегодняшний день замыкают турнирную таблицу Западной конференции с 9 победами в 38 матчах.