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Голден Стэйт попрощался со звездой НБА

Голден Стэйт попрощался со звездой НБА
14:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Франшиза освободила место для полноценного контракта Ли.

Голден Стэйт Уорриорс отчислили форварда Маркиза Крисса, сообщает EPSN.

Действующие финалисты НБА были вынуждены расстаться с Криссом, чтобы освободить место для полноценного контракта защитника Дэмиона Ли. Последний исчерпал количество дней, отведенных под НБА в двухстороннем контракте.

В нынешнем сезоне Крисс сыграл в 37 матчах Уорриорс, в среднем набирая 7,4 очка за матч при показателе в 5,4 подбора.

Маркиз был выбран Сакраменто под восьмым общим номером на драфте 2016 года и с тех пор поиграл за Финикс Санз, Кливленд Кавальерс и Хьюстон Рокетс.

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В декабре также появилась информация, что Голден Стэйт готов обменять защитника Алека Беркса ради контрактов Ли и Кая Боумана.

Уорриорс на сегодняшний день замыкают турнирную таблицу Западной конференции с 9 победами в 38 матчах.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Голден Стейт Уорриорс.
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