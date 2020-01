Центровой Филадельфии Жоэл Эмбиид вывихнул безымянный палец левой руки во время матча НБА против Оклахомы (120:113).

Баскетболист покинул площадку в первой четверти, после чего ушел в раздевалку. Спустя пару минут Эмбииду перевязали палец и он вернулся в игру.

I feel like Joel Embiid’s finger probably shouldn’t look like this pic.twitter.com/BaNde7t7Nh

— Dave Loughran (@Loughy_D) January 7, 2020