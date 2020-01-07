Киев-Баскет обыграл Вентспилс в Кубке Европы FIBA

Новости спорта:Украинский клуб выиграл третий матч во втором раунде баскетбольного еврокубка.

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" победил латвийский "Вентспилс" 81:78 в выездном матче 3-го тура второго группового этапа Кубка Европы FIBA.

Украинский клуб в течение всего поединка догонял соперника в счете. Лишь в последней четверти команда Айнарс Багатскиса вышла вперед и удержала минимальное преимущество. 81:78 - победа "Киев-Баскет".

Самый результативный игрок матча: Киндал Хилл (18 очков) - "Киев-Баскет".

После трех туров в группе K "Киев-Баскет" набрал 6 очков и занимает первое место. На втором месте "Вентспилс" - 5 очков.

Напомним, в матче 2-го тура второго группового этапа Кубка Европы FIBA "Киев-Баскет" обыграл на своей площадке венгерский "Керменд" 80:78.