Михайлюк помог Детройту обыграть Кливленд в NBA (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк заработал 12 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс.

Украинский защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк заработал 12 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленд Кавальерс.

Он провел на площадке почти 35 минут, также успев отметиться одним подбором и пятью передачами.

Отметим, что главный тренер Детройта Дуэйн Кэйси выпустил украинца со старта.

Детройт победил со счетом 115:113, команда Михайлюка находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Обзор матча:

В следующем матче Пистонз сыграют 10 января против Кавальерс, но уже на домашней площадке.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс (10-27) — Детройт Пистонз (13-24) 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

Кливленд: Лав (30), Секстон (20), Осман (17), Гарленд (14), Найт (13), Томпсон (15 подборов)

Детройт: Роуз (24), Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12 + 1 подбор + 5 передач)