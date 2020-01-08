БК Запорожье объявило о возвращении звездного легионера

Новости спорта:В прошлом сезоне он отыграл за украинский клуб 32 матча.

Американский центровой Джервон Прессли снова будет выступать в составе «Запорожья», с которым в минувшем сезоне завоевал бронзу Суперлиги.

В чемпионате 2018/2019 Прессли отыграл за украинский клуб 32 матча, в которых набирал 7.4 очка и делал 5 подборов в среднем за 18 минут на площадке.

Последним клубом бигмена была боснийская «Слобода Тузла», за которую Прессли отыграл 8 матчей, набирая 3.0 очка и делая 1.3 подбора за 8.9 минуты на площадке.

«Запорожье» свой следующий матч в Суперлиге проведет 11 января на выезде против «Прометея».

Напомним, раннее «Днепр» добыл важную выездную победу в первом четвертьфинальном матче с «Запорожьем».